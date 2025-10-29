سعر Paimon Stripe SPV Token المباشر اليوم هو 45.13 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي STRP إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر STRP بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Paimon Stripe SPV Token المباشر اليوم هو 45.13 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي STRP إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر STRP بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر Paimon Stripe SPV Token (STRP)

السعر المباشر لـ 1 STRP إلى USD:

$45.13
$45.13
0.00%1D
مخطط أسعار Paimon Stripe SPV Token (STRP) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:22:37 (UTC+8)

معلومات سعر Paimon Stripe SPV Token (STRP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
24 ساعة منخفض
24 ساعة مرتفع

$ 45.55
$ 45.55

$ 44.89
$ 44.89

0.00%

0.00%

سعر Paimon Stripe SPV Token (STRP) في الوقت الحقيقي هو $45.13. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول STRP بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSTRP على الإطلاق هو $ 45.55، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 44.89.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير STRP -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Paimon Stripe SPV Token (STRP)

القيمة السوقية الحالية لـ Paimon Stripe SPV Token هي $ 1.00M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ STRP يبلغ 22.22K، مع إجمالي عرض 22222.2222222222. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.00M.

سجل سعر Paimon Stripe SPV Token (STRP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Paimon Stripe SPV Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Paimon Stripe SPV Token مقابل USD هو $ -0.2054362730 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Paimon Stripe SPV Token مقابل USD هو $ -0.0049327090 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Paimon Stripe SPV Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ -0.2054362730-0.45%
60 يوم$ -0.0049327090-0.01%
90 يوم$ 0--

ما هو Paimon Stripe SPV Token ( STRP )

STRP tokenizes fractional ownership in a BVI SPV holding Stripe shares through VC partners. Stripe, a fintech leader ($91.5B valuation), processes $1.4T/year in payments. STRP grants economic exposure to Stripe’s growth, driven by digital commerce expansion and a potential IPO. A 1% SPV management fee applies at liquidation. Secondary trading may occur on Paimon’s platform. Tokens are issued on BNB Chain, with plans for multi-chain expansion.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

المصدر Paimon Stripe SPV Token (STRP)

توقعات سعر Paimon Stripe SPV Token (USD)

كم ستكون قيمة Paimon Stripe SPV Token (STRP) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Paimon Stripe SPV Token (STRP) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Paimon Stripe SPV Token.

تحقق الآن من توقعات سعر Paimon Stripe SPV Token!

عملة STRP إلى العملات المحلية

توكنوميكس Paimon Stripe SPV Token (STRP)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Paimon Stripe SPV Token (STRP) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس STRP والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Paimon Stripe SPV Token (STRP)

كم يساوي Paimon Stripe SPV Token (STRP) اليوم؟
سعر STRP المباشر في USD هو USD 45.13، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر STRP إلى USD الحالي؟
سعر STRP إلى USD الحالي هو $ 45.13. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Paimon Stripe SPV Token ؟
القيمة السوقية لعملة STRP هي $ 1.00M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن STRP؟
العرض المتداول لتوكن STRP هو 22.22K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ STRP؟
حقق STRP سعرًا قياسيًا قدره 45.55 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ STRP؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 44.89 STRP.
ما هو حجم تداول STRP؟
حجم تداول STRP المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع STRP هذا العام؟
قد يرتفع STRP هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر STRP لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Paimon Stripe SPV Token (STRP) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

