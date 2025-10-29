معلومات سعر Paimon Stripe SPV Token (STRP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0
24 ساعة منخفض $ 0
24 ساعة مرتفع $ 0
عالية طوال الوقت $ 45.55
أدنى سعر $ 44.89
تغير السعر (1 ساعة) --
تغير السعر (1يوم) --
تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر Paimon Stripe SPV Token (STRP) في الوقت الحقيقي هو $45.13. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول STRP بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSTRP على الإطلاق هو $ 45.55، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 44.89.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير STRP -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Paimon Stripe SPV Token (STRP)

القيمة السوقية $ 1.00M
الحجم (24 ساعة) --
القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.00M
إمداد دورة التداول 22.22K
إجمالي العرض 22,222.2222222222

القيمة السوقية الحالية لـ Paimon Stripe SPV Token هي $ 1.00M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ STRP يبلغ 22.22K، مع إجمالي عرض 22222.2222222222. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.00M.