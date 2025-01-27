سعر Padre (PADRE)
سعر Padre (PADRE) المباشر لليوم هو USD 0.083661. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PADRE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Padre الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 88.89K
- تغيير سعر Padre خلال اليوم هو -16.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Padre مقابل USD هو $ -0.01619325569895723 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Padre مقابل USD هو $ -0.0486496997 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Padre مقابل USD هو $ +0.4736812532 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Padre مقابل USD هو $ +0.073702935852351547 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.01619325569895723
|-16.21%
|30 يوم
|$ -0.0486496997
|-58.15%
|60 يوم
|$ +0.4736812532
|+566.19%
|90 يوم
|$ +0.073702935852351547
|+740.13%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Padre: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-7.84%
-16.21%
-26.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
All-in-one ERC-20 trading platform for users of all experience levels (both CEX traders looking to venture into DEX trading and newcomers). Our app makes DEX trading accessible to everyone by offering an intuitive, CEX-like and user-friendly interface that makes the transition from CEX seamless. We prioritize reliability, simplicity, and ease of use. Padre features: - live portfolio tracking and insights - truly self-custodial solutions - full pending transactions support - mobile support (PWA) - dev transactions tracking - trending with live mempool insights - fast and intuitive spot trading and limit order management PADRE token - native token for Padre application, utilities: reducing in-app fees, access to token-gated features, holder rewards
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