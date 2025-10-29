معلومات سعر Paddle Finance (PADD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.00884559 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) +6.82% تغير السعر (7 أيام) +63.00%

سعر Paddle Finance (PADD) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PADD بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPADD على الإطلاق هو $ 0.00884559، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PADD +0.01% على مدار الساعة الماضية، +6.82% على مدار 24 ساعة، و +63.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Paddle Finance (PADD)

القيمة السوقية $ 107.46K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 871.63K إمداد دورة التداول 123.29M إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Paddle Finance هي $ 107.46K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PADD يبلغ 123.29M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 871.63K.