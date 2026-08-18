سعر Pacu Jalur اليوم

السعر المباشر لمشروع Pacu Jalur (BOATKID) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 11.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BOATKID الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BOATKID.

يحتل Pacu Jalur حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 63,815، مع عرض متداول قدره 997.28M BOATKID. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BOATKID بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01306515، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BOATKID بمقدار +0.26% خلال الساعة الماضية و-17.85% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Pacu Jalur (BOATKID)

القيمة السوقية $ 63.82K$ 63.82K $ 63.82K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 63.82K$ 63.82K $ 63.82K إمداد دورة التداول 997.28M 997.28M 997.28M إجمالي العرض 997,275,692.455702 997,275,692.455702 997,275,692.455702

القيمة السوقية الحالية لـ Pacu Jalur هي $ 63.82K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BOATKID يبلغ 997.28M، مع إجمالي عرض 997275692.455702. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 63.82K.