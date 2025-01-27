سعر PackagePortal (PORT)
سعر PackagePortal (PORT) المباشر لليوم هو USD 0.01296536. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PORT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PackagePortal الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.37
- تغيير سعر PackagePortal خلال اليوم هو -1.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PackagePortal مقابل USD هو $ -0.00014579293428864 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PackagePortal مقابل USD هو $ -0.0030675847 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PackagePortal مقابل USD هو $ -0.0035587916 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PackagePortal مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00014579293428864
|-1.11%
|30 يوم
|$ -0.0030675847
|-23.65%
|60 يوم
|$ -0.0035587916
|-27.44%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PackagePortal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.11%
-12.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PackagePortal incentivizes online shoppers to scan the shipping labels on their deliveries to confirm receipt & rate the service provider. The platform empowers brands and consumers to create value for one another, as they reconnect at the moment of delivery, to cultivate better service and honest data from carriers.
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