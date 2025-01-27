سعر Pacific (PAF)
سعر Pacific (PAF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PAF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pacific الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 98.78
- تغيير سعر Pacific خلال اليوم هو +0.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Pacific مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pacific مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pacific مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pacific مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.25%
|30 يوم
|$ 0
|-7.20%
|60 يوم
|$ 0
|-13.86%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pacific: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
+0.25%
-4.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pacific is the creator of GameFi mining. It is committed to building a world leading GameFi & Metaverse aggregation platform.Pacific’s two unique features include the GameFi mining pool and the INO (Initial NFT Offering) launchpad. GameFi asset owners can deposit their GameFi assets on Pacific and enjoy enhanced gaming yields. The project was granted the Web3 Foundation Grant in 2020.
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