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سعر P2P solutions foundation (P2PS) المباشر لليوم هو USD 214.74 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر P2PS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق P2P solutions foundation الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.94M - تغيير سعر P2P solutions foundation خلال اليوم هو +1.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر P2P solutions foundation (P2PS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر P2P solutions foundation مقابل USD هو $ +4.16 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر P2P solutions foundation مقابل USD هو $ -9.9359553780 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر P2P solutions foundation مقابل USD هو $ -9.8327513340 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر P2P solutions foundation مقابل USD هو $ +53.9592551711199 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +4.16 +1.98% 30 يوم $ -9.9359553780 -4.62% 60 يوم $ -9.8327513340 -4.57% 90 يوم $ +53.9592551711199 +33.56%

تحليل سعر P2P solutions foundation (P2PS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر P2P solutions foundation: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 210.58$ 210.58 $ 210.58 24 ساعة مرتفع $ 220.77$ 220.77 $ 220.77 عالية طوال الوقت $ 264.67$ 264.67 $ 264.67 تغير السعر (1 ساعة) -0.78% تغير السعر (1يوم) +1.98% تغير السعر (7 أيام) -5.30%

معلومات سوق P2P solutions foundation (P2PS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: