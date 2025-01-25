سعر P2P solutions foundation (P2PS)
سعر P2P solutions foundation (P2PS) المباشر لليوم هو USD 214.74. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر P2PS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق P2P solutions foundation الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.94M
- تغيير سعر P2P solutions foundation خلال اليوم هو +1.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر P2P solutions foundation مقابل USD هو $ +4.16 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر P2P solutions foundation مقابل USD هو $ -9.9359553780 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر P2P solutions foundation مقابل USD هو $ -9.8327513340 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر P2P solutions foundation مقابل USD هو $ +53.9592551711199 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +4.16
|+1.98%
|30 يوم
|$ -9.9359553780
|-4.62%
|60 يوم
|$ -9.8327513340
|-4.57%
|90 يوم
|$ +53.9592551711199
|+33.56%
اكتشف أحدث تحليلات سعر P2P solutions foundation: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.78%
+1.98%
-5.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
P2PS Purpose: The purpose of our ICO is to bring to you a secure system through which you can exchange confidential digital assets or files with absolutely no interference from any third party; not even a network or systems administrator What Can P2PS Do That Others Don’t? P2PS is a pure peer-to-peer platform which safeguards, for example, your medical records, banking information and other sensitive digital assets, during exchange between two parties. Such platforms today are simply nonexistent.
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|1 P2PS إلى GBP
￡171.792
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€204.003
|1 P2PS إلى USD
$214.74
|1 P2PS إلى MYR
RM938.4138
|1 P2PS إلى TRY
₺7,657.6284
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¥33,484.4082
|1 P2PS إلى RUB
₽20,999.4246
|1 P2PS إلى INR
₹18,506.2932
|1 P2PS إلى IDR
Rp3,463,547.9022
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₱12,517.1946
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￡E.10,797.1272
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R$1,269.1134
|1 P2PS إلى CAD
C$307.0782
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৳26,196.1326
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₦334,485.4662
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₴9,001.9008
|1 P2PS إلى VES
Bs12,025.44
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Rs59,798.6478
|1 P2PS إلى KZT
₸111,263.2362
|1 P2PS إلى THB
฿7,210.9692
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NT$7,030.5876
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Fr193.266
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