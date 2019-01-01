توكنوميكس Ozone Metaverse ($OZONE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ozone Metaverse ($OZONE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ozone Metaverse ($OZONE) What is the project about? Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3. What makes your project unique? An interoperable 3D multi-chain platform with full monetization and instant deployment on the web History of your project: Built since 2019, our proprietary platform includes our 3D engine, web3 multichain solutions and Ai services. What’s next for your project? Enterprises using OZONE What can your token be used for? buy services, NFTs, LAND, Staking, an P2P economy. الموقع الرسمي: https://ozonemetaverse.io الوثيقة البيضاء: https://ozone-metaverse.gitbook.io/whitepaper/ اشتر $OZONE الآن!

توكنوميكس Ozone Metaverse ($OZONE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ozone Metaverse ($OZONE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 216.21K $ 216.21K $ 216.21K إجمالي العرض: $ 990.31M $ 990.31M $ 990.31M العرض المتداول: $ 990.31M $ 990.31M $ 990.31M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 216.21K $ 216.21K $ 216.21K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01610092 $ 0.01610092 $ 0.01610092 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00021832 $ 0.00021832 $ 0.00021832 معرفة المزيد عن سعر Ozone Metaverse ($OZONE)

توكنوميكس Ozone Metaverse ($OZONE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ozone Metaverse ($OZONE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $OZONE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $OZONE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $OZONE، استكشف السعر المباشر لتوكن $OZONE!

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