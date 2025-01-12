سعر OxyO2 (KRPZA)
سعر OxyO2 (KRPZA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.34K. يتم تحديث سعر KRPZA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OxyO2 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.00
- تغيير سعر OxyO2 خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 124.68M
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خلال اليوم، كان سعر OxyO2 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OxyO2 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OxyO2 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OxyO2 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-0.15%
|60 يوم
|$ 0
|-9.42%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OxyO2: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-0.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OxyO2 is changing the global transaction system and helping every individual to make secure payments. OxyO2 is decentralized cryptocurrency which will be used as a utility token. It allows access to products and services of oxyO2 ecosystem. With help of this blockchain technology, OxyO2 is aiming to build a world's First Decentralized cloud storage data centers that everyone can participate and get the advantage.
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