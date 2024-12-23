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سعر Oxygen (OXY) المباشر لليوم هو USD 0.03459359 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.00M . يتم تحديث سعر OXY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Oxygen الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.25K - تغيير سعر Oxygen خلال اليوم هو -9.83% - لديه عرض متداول بقيمة USD 202.36M

أداء سعر Oxygen (OXY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Oxygen مقابل USD هو $ -0.00377270886600588 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Oxygen مقابل USD هو $ +0.0015517854 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Oxygen مقابل USD هو $ +0.0040236669 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Oxygen مقابل USD هو $ +0.005492111655668156 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00377270886600588 -9.83% 30 يوم $ +0.0015517854 +4.49% 60 يوم $ +0.0040236669 +11.63% 90 يوم $ +0.005492111655668156 +18.87%

تحليل سعر Oxygen (OXY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Oxygen: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03426823$ 0.03426823 $ 0.03426823 24 ساعة مرتفع $ 0.03962163$ 0.03962163 $ 0.03962163 عالية طوال الوقت $ 4.16$ 4.16 $ 4.16 تغير السعر (1 ساعة) -1.32% تغير السعر (1يوم) -9.83% تغير السعر (7 أيام) -22.09%

معلومات سوق Oxygen (OXY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: