سعر Oxygen (OXY)
سعر Oxygen (OXY) المباشر لليوم هو USD 0.03459359. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.00M. يتم تحديث سعر OXY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Oxygen الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.25K
- تغيير سعر Oxygen خلال اليوم هو -9.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 202.36M
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خلال اليوم، كان سعر Oxygen مقابل USD هو $ -0.00377270886600588 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Oxygen مقابل USD هو $ +0.0015517854 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Oxygen مقابل USD هو $ +0.0040236669 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Oxygen مقابل USD هو $ +0.005492111655668156 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00377270886600588
|-9.83%
|30 يوم
|$ +0.0015517854
|+4.49%
|60 يوم
|$ +0.0040236669
|+11.63%
|90 يوم
|$ +0.005492111655668156
|+18.87%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Oxygen: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.32%
-9.83%
-22.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The governance/utility token for Oxygen: the Prime Brokerage Protocol
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