سعر Oxbull Tech (OXB)
سعر Oxbull Tech (OXB) المباشر لليوم هو USD 0.538656. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.53M. يتم تحديث سعر OXB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Oxbull Tech الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.60K
- تغيير سعر Oxbull Tech خلال اليوم هو -7.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.55M
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خلال اليوم، كان سعر Oxbull Tech مقابل USD هو $ -0.0434398915319213 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Oxbull Tech مقابل USD هو $ +0.0460241152 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Oxbull Tech مقابل USD هو $ +0.0373013893 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Oxbull Tech مقابل USD هو $ +0.0061731419269205 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0434398915319213
|-7.46%
|30 يوم
|$ +0.0460241152
|+8.54%
|60 يوم
|$ +0.0373013893
|+6.92%
|90 يوم
|$ +0.0061731419269205
|+1.16%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Oxbull Tech: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.68%
-7.46%
-19.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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