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سعر Oxbull Tech (OXB) المباشر لليوم هو USD 0.538656 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.53M . يتم تحديث سعر OXB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Oxbull Tech الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.60K - تغيير سعر Oxbull Tech خلال اليوم هو -7.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.55M

أداء سعر Oxbull Tech (OXB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Oxbull Tech مقابل USD هو $ -0.0434398915319213 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Oxbull Tech مقابل USD هو $ +0.0460241152 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Oxbull Tech مقابل USD هو $ +0.0373013893 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Oxbull Tech مقابل USD هو $ +0.0061731419269205 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0434398915319213 -7.46% 30 يوم $ +0.0460241152 +8.54% 60 يوم $ +0.0373013893 +6.92% 90 يوم $ +0.0061731419269205 +1.16%

تحليل سعر Oxbull Tech (OXB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Oxbull Tech: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.536058$ 0.536058 $ 0.536058 24 ساعة مرتفع $ 0.584612$ 0.584612 $ 0.584612 عالية طوال الوقت $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 تغير السعر (1 ساعة) -0.68% تغير السعر (1يوم) -7.46% تغير السعر (7 أيام) -19.08%

معلومات سوق Oxbull Tech (OXB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: