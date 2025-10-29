معلومات سعر OX Labs (OXLABS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.29% تغير السعر (1يوم) -2.18% تغير السعر (7 أيام) +0.43%

سعر OX Labs (OXLABS) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول OXLABS بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـOXLABS على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير OXLABS +0.29% على مدار الساعة الماضية، -2.18% على مدار 24 ساعة، و +0.43% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق OX Labs (OXLABS)

القيمة السوقية $ 8.07K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 8.49K إمداد دورة التداول 946.48M إجمالي العرض 996,133,063.198225

القيمة السوقية الحالية لـ OX Labs هي $ 8.07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ OXLABS يبلغ 946.48M، مع إجمالي عرض 996133063.198225. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.49K.