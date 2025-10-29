سعر OwO Solana المباشر اليوم هو 0.00014379 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي OWO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر OWO بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر OwO Solana المباشر اليوم هو 0.00014379 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي OWO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر OWO بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن OWO

معلومات سعر OWO

الموقع الرسمي لـ OWO

اقتصاد توكن OWO

توقعات سعر OWO

شعار OwO Solana

سعر OwO Solana (OWO)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 OWO إلى USD:

$0.00014234
$0.00014234$0.00014234
-10.50%1D
USD
مخطط أسعار OwO Solana (OWO) المباشر
معلومات سعر OwO Solana (OWO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00014209
$ 0.00014209$ 0.00014209
24 ساعة منخفض
$ 0.00016206
$ 0.00016206$ 0.00016206
24 ساعة مرتفع

$ 0.00014209
$ 0.00014209$ 0.00014209

$ 0.00016206
$ 0.00016206$ 0.00016206

$ 0.00049644
$ 0.00049644$ 0.00049644

$ 0.00005048
$ 0.00005048$ 0.00005048

-1.30%

-9.16%

-15.86%

-15.86%

سعر OwO Solana (OWO) في الوقت الحقيقي هو $0.00014379. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول OWO بين أدنى سعر $ 0.00014209 وأعلى سعر $ 0.00016206، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـOWO على الإطلاق هو $ 0.00049644، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00005048.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير OWO -1.30% على مدار الساعة الماضية، -9.16% على مدار 24 ساعة، و -15.86% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق OwO Solana (OWO)

$ 135.07K
$ 135.07K$ 135.07K

--
----

$ 135.07K
$ 135.07K$ 135.07K

939.38M
939.38M 939.38M

939,382,847.278052
939,382,847.278052 939,382,847.278052

القيمة السوقية الحالية لـ OwO Solana هي $ 135.07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ OWO يبلغ 939.38M، مع إجمالي عرض 939382847.278052. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 135.07K.

سجل سعر OwO Solana (OWO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OwO Solana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OwO Solana مقابل USD هو $ +0.0000045682 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OwO Solana مقابل USD هو $ +0.0001256732 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OwO Solana مقابل USD هو $ +0.00004171881859239112 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-9.16%
30 يوم$ +0.0000045682+3.18%
60 يوم$ +0.0001256732+87.40%
90 يوم$ +0.00004171881859239112+40.87%

ما هو OwO Solana ( OWO )

The OwO meme on Solana taps into the long-standing internet culture of the "OwO" face — a cute, playful emoticon that conveys excitement, surprise, or affection. Originating around 2015, OwO became one of the most popular emojis on Discord and Twitch, where millions of users adopted it daily in chats, emotes, and reaction memes. With its wide expressive eyes and cheerful vibe, it evolved into countless variations. On Solana, OwO has found new life as a community-driven meme coin, merging this iconic internet symbol with blockchain culture. This blend of nostalgic internet joy and crypto memes helps keep OwO fresh, popular, and instantly recognizable among both crypto enthusiasts and long-time meme lovers.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر OwO Solana (OWO)

الموقع الرسمي

توقعات سعر OwO Solana (USD)

كم ستكون قيمة OwO Solana (OWO) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك OwO Solana (OWO) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة OwO Solana.

تحقق الآن من توقعات سعر OwO Solana!

عملة OWO إلى العملات المحلية

توكنوميكس OwO Solana (OWO)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس OwO Solana (OWO) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس OWO والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول OwO Solana (OWO)

كم يساوي OwO Solana (OWO) اليوم؟
سعر OWO المباشر في USD هو USD 0.00014379، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر OWO إلى USD الحالي؟
سعر OWO إلى USD الحالي هو $ 0.00014379. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ OwO Solana ؟
القيمة السوقية لعملة OWO هي $ 135.07K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن OWO؟
العرض المتداول لتوكن OWO هو 939.38M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ OWO؟
حقق OWO سعرًا قياسيًا قدره 0.00049644 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ OWO؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00005048 OWO.
ما هو حجم تداول OWO؟
حجم تداول OWO المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع OWO هذا العام؟
قد يرتفع OWO هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر OWO لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات OwO Solana (OWO) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

