معلومات سعر OwO Solana (OWO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00014209 $ 0.00014209 $ 0.00014209 24 ساعة منخفض $ 0.00016206 $ 0.00016206 $ 0.00016206 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00014209$ 0.00014209 $ 0.00014209 24 ساعة مرتفع $ 0.00016206$ 0.00016206 $ 0.00016206 عالية طوال الوقت $ 0.00049644$ 0.00049644 $ 0.00049644 أدنى سعر $ 0.00005048$ 0.00005048 $ 0.00005048 تغير السعر (1 ساعة) -1.30% تغير السعر (1يوم) -9.16% تغير السعر (7 أيام) -15.86% تغير السعر (7 أيام) -15.86%

سعر OwO Solana (OWO) في الوقت الحقيقي هو $0.00014379. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول OWO بين أدنى سعر $ 0.00014209 وأعلى سعر $ 0.00016206، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـOWO على الإطلاق هو $ 0.00049644، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00005048.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير OWO -1.30% على مدار الساعة الماضية، -9.16% على مدار 24 ساعة، و -15.86% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق OwO Solana (OWO)

القيمة السوقية $ 135.07K$ 135.07K $ 135.07K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 135.07K$ 135.07K $ 135.07K إمداد دورة التداول 939.38M 939.38M 939.38M إجمالي العرض 939,382,847.278052 939,382,847.278052 939,382,847.278052

القيمة السوقية الحالية لـ OwO Solana هي $ 135.07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ OWO يبلغ 939.38M، مع إجمالي عرض 939382847.278052. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 135.07K.