سعر Ovols Floor Index ($OVOL)
سعر Ovols Floor Index ($OVOL) المباشر لليوم هو USD 0.08128. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $OVOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ovols Floor Index الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.28
- تغيير سعر Ovols Floor Index خلال اليوم هو +0.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Ovols Floor Index مقابل USD هو $ +0.00068231 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ovols Floor Index مقابل USD هو $ -0.0354763953 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ovols Floor Index مقابل USD هو $ -0.0121392248 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ovols Floor Index مقابل USD هو $ -0.00395735566559607 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00068231
|+0.85%
|30 يوم
|$ -0.0354763953
|-43.64%
|60 يوم
|$ -0.0121392248
|-14.93%
|90 يوم
|$ -0.00395735566559607
|-4.64%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ovols Floor Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.85%
-17.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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