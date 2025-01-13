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سعر Ovols Floor Index ($OVOL) المباشر لليوم هو USD 0.08128 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر $OVOL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ovols Floor Index الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.28 - تغيير سعر Ovols Floor Index خلال اليوم هو +0.85% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Ovols Floor Index ($OVOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ovols Floor Index مقابل USD هو $ +0.00068231 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ovols Floor Index مقابل USD هو $ -0.0354763953 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ovols Floor Index مقابل USD هو $ -0.0121392248 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ovols Floor Index مقابل USD هو $ -0.00395735566559607 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00068231 +0.85% 30 يوم $ -0.0354763953 -43.64% 60 يوم $ -0.0121392248 -14.93% 90 يوم $ -0.00395735566559607 -4.64%

تحليل سعر Ovols Floor Index ($OVOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ovols Floor Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.07974$ 0.07974 $ 0.07974 24 ساعة مرتفع $ 0.081303$ 0.081303 $ 0.081303 عالية طوال الوقت $ 12,762.09$ 12,762.09 $ 12,762.09 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.85% تغير السعر (7 أيام) -17.60%

معلومات سوق Ovols Floor Index ($OVOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: