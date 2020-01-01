توكنوميكس OVO (OVO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول OVO (OVO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات OVO (OVO) OVO is Japan's largest NFT issuance and trading platform, providing one-stop customized NFT solutions for artists. Most of OVO users are fans of animation and art. OVO is based in Japan, radiating the global NFT market and providing Super Avatars to the Metaverse. OVO is deployed on multiple smart chains, they are ETH, BNB and Flow. OVO has now sold more than 60,000 NFTs, with more than 100,000 transfers on the blockchain. الموقع الرسمي: https://www.ovo.space/ الوثيقة البيضاء: https://ovo-nft-platform.gitbook.io/ovo-platform/v/new-whitepaper/ اشتر OVO الآن!

توكنوميكس OVO (OVO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار OVO (OVO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 143.99K $ 143.99K $ 143.99K إجمالي العرض: $ 165.00M $ 165.00M $ 165.00M العرض المتداول: $ 165.00M $ 165.00M $ 165.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 143.99K $ 143.99K $ 143.99K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.236899 $ 0.236899 $ 0.236899 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00087255 $ 0.00087255 $ 0.00087255 معرفة المزيد عن سعر OVO (OVO)

توكنوميكس OVO (OVO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس OVO (OVO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OVO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OVO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OVO، استكشف السعر المباشر لتوكن OVO!

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