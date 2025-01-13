سعر Overnight Finance (OVN)
سعر Overnight Finance (OVN) المباشر لليوم هو USD 1.44. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OVN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Overnight Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.24K
- تغيير سعر Overnight Finance خلال اليوم هو -1.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Overnight Finance مقابل USD هو $ -0.027780705888956 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Overnight Finance مقابل USD هو $ -0.6875085600 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Overnight Finance مقابل USD هو $ -1.0511710560 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Overnight Finance مقابل USD هو $ -17.2106211662961 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.027780705888956
|-1.89%
|30 يوم
|$ -0.6875085600
|-47.74%
|60 يوم
|$ -1.0511710560
|-72.99%
|90 يوم
|$ -17.2106211662961
|-92.27%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Overnight Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.82%
-1.89%
-29.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
At the core of Overnight is the concept of stablecoin-based DeFi. The platform introduces stablecoins like USD+, DAI+, and USDT+ that are designed to maintain a stable value relative to their underlying assets. These stablecoins serve as foundational building blocks for users to access various opportunities within the DeFi landscape. Overnight.fi is a protocol focusing on asset management, with a specialization in neutral-risk strategies. At the heart of its product line is USD+, which is a yield-driven stablecoin, fully backed by collateral. This collateral for USD+ is rooted in DeFi strategies that generate returns. These strategies encompass lending to platforms like Aave, and include both stablecoin-to-stablecoin and neutral-risk strategies. The goal of issuing OVN is twofold: Promote and popularize USD+, which is achieved with using OVN for bribes; Establish a robust & decentralized risk monitoring and management processes at the protocol level. OVN token will provide standard voting rights which will be key to realizing the vision of decentralized risk-management. OVN token should help align community incentives with this goal: to reward for supporting conservative risk decisions, and for vetoing aggressive ones.
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