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سعر Overnight Finance (OVN) المباشر لليوم هو USD 1.44 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر OVN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Overnight Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.24K - تغيير سعر Overnight Finance خلال اليوم هو -1.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Overnight Finance (OVN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Overnight Finance مقابل USD هو $ -0.027780705888956 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Overnight Finance مقابل USD هو $ -0.6875085600 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Overnight Finance مقابل USD هو $ -1.0511710560 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Overnight Finance مقابل USD هو $ -17.2106211662961 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.027780705888956 -1.89% 30 يوم $ -0.6875085600 -47.74% 60 يوم $ -1.0511710560 -72.99% 90 يوم $ -17.2106211662961 -92.27%

تحليل سعر Overnight Finance (OVN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Overnight Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.43$ 1.43 $ 1.43 24 ساعة مرتفع $ 1.47$ 1.47 $ 1.47 عالية طوال الوقت $ 116.97$ 116.97 $ 116.97 تغير السعر (1 ساعة) -0.82% تغير السعر (1يوم) -1.89% تغير السعر (7 أيام) -29.45%

معلومات سوق Overnight Finance (OVN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: