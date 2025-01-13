سعر Overdome (OVDM)
سعر Overdome (OVDM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OVDM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Overdome الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.86
- تغيير سعر Overdome خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Overdome مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Overdome مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Overdome مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Overdome مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-44.13%
|60 يوم
|$ 0
|+89.54%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Overdome: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-3.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$OVDM, the native utility token for "Red Extraction," is set to revolutionize the gaming and cryptocurrency landscape. Operating as a Binance Smart Chain (BSC) token, $OVDM will debut on both Decentralized and Centralized exchanges, offering users seamless access to its transformative capabilities. Upon launch, $OVDM will be readily tradable on PancakeSwap, a leading decentralized exchange, providing liquidity and accessibility to a global audience. Within the game environment, $OVDM serves as a powerful tool, unlocking premium features, enabling staking rewards, and facilitating in-game earning capabilities. By harnessing the token's utility, players can enhance their gaming experience, optimize their strategies, and unlock new levels of engagement and profitability. As a dynamic and versatile token, $OVDM represents more than just a token; it embodies a paradigm shift in the intersection of gaming and cryptocurrency, paving the way for a new era of decentralized gaming economies and user empowerment.
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