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سعر Outter Finance (OUT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر OUT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Outter Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.51K - تغيير سعر Outter Finance خلال اليوم هو -3.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Outter Finance (OUT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Outter Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Outter Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Outter Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Outter Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.11% 30 يوم $ 0 +66.37% 60 يوم $ 0 +71.81% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Outter Finance (OUT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Outter Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00758479$ 0.00758479 $ 0.00758479 تغير السعر (1 ساعة) -1.45% تغير السعر (1يوم) -3.11% تغير السعر (7 أيام) -4.10%

معلومات سوق Outter Finance (OUT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: