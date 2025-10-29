سعر OUTLAW Crypto Games المباشر اليوم هو 0.00106348 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي OUTLAW إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر OUTLAW بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر OUTLAW Crypto Games المباشر اليوم هو 0.00106348 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي OUTLAW إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر OUTLAW بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

السعر المباشر لـ 1 OUTLAW إلى USD:

$0.00106348
$0.00106348
+1.50%1D
مخطط أسعار OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) المباشر
معلومات سعر OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0.00114807
$ 0.00114807
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0

$ 0.00114807
$ 0.00114807

$ 0.02415954
$ 0.02415954

$ 0
$ 0

-1.22%

+1.58%

-63.55%

-63.55%

سعر OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) في الوقت الحقيقي هو $0.00106348. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول OUTLAW بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0.00114807، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـOUTLAW على الإطلاق هو $ 0.02415954، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير OUTLAW -1.22% على مدار الساعة الماضية، +1.58% على مدار 24 ساعة، و -63.55% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

$ 1.06M
$ 1.06M

--
--

$ 1.06M
$ 1.06M

995.20M
995.20M

995,199,151.884063
995,199,151.884063

القيمة السوقية الحالية لـ OUTLAW Crypto Games هي $ 1.06M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ OUTLAW يبلغ 995.20M، مع إجمالي عرض 995199151.884063. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.06M.

سجل سعر OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OUTLAW Crypto Games مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OUTLAW Crypto Games مقابل USD هو $ -0.0008418886 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OUTLAW Crypto Games مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OUTLAW Crypto Games مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+1.58%
30 يوم$ -0.0008418886-79.16%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو OUTLAW Crypto Games ( OUTLAW )

What is Outlaw GameFi?

Mini-Game Platform: Outlaw is positioned as the first mini-game platform on Jupiter Studio, focusing on fun, skill-based, family-friendly games.

GameFi Model: It combines gaming with decentralized finance — classic GameFi. That means players don’t just play for entertainment; gameplay feeds into a token economy.

Profit Sharing: The unique hook is that profits from the mini-games flow directly back to $OUTLAW holders. So as games get played and generate revenue, token holders benefit.

Narrative Fit: GameFi is already seen as a strong narrative in the broader crypto cycle, and Outlaw taps into that sector while adding its own twist with mini-games and profit distribution. Platform First mini-game platform on Jupiter Studio Games Skill-based, family-friendly mini-games Ecosystem Built on GameFi principles (play-to-earn, token utility) Value Model Mini-game profits go back to $OUTLAW holders

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

المصدر OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

الموقع الرسمي

توقعات سعر OUTLAW Crypto Games (USD)

كم ستكون قيمة OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة OUTLAW Crypto Games.

تحقق الآن من توقعات سعر OUTLAW Crypto Games!

عملة OUTLAW إلى العملات المحلية

توكنوميكس OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس OUTLAW والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

كم يساوي OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) اليوم؟
سعر OUTLAW المباشر في USD هو USD 0.00106348، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر OUTLAW إلى USD الحالي؟
سعر OUTLAW إلى USD الحالي هو $ 0.00106348. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ OUTLAW Crypto Games ؟
القيمة السوقية لعملة OUTLAW هي $ 1.06M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن OUTLAW؟
العرض المتداول لتوكن OUTLAW هو 995.20M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ OUTLAW؟
حقق OUTLAW سعرًا قياسيًا قدره 0.02415954 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ OUTLAW؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 OUTLAW.
ما هو حجم تداول OUTLAW؟
حجم تداول OUTLAW المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع OUTLAW هذا العام؟
قد يرتفع OUTLAW هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر OUTLAW لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

$112,945.79

$3,999.17

$0.04070

$194.16

$3.1764

$3,999.17

$112,945.79

$194.16

$2.6251

$0.19295

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.09865

$0.00004806

$0.0000000309

$2.331

$0.000000000000000000000031

