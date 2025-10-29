معلومات سعر OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0.00114807 $ 0.00114807 $ 0.00114807 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00114807$ 0.00114807 $ 0.00114807 عالية طوال الوقت $ 0.02415954$ 0.02415954 $ 0.02415954 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.22% تغير السعر (1يوم) +1.58% تغير السعر (7 أيام) -63.55% تغير السعر (7 أيام) -63.55%

سعر OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) في الوقت الحقيقي هو $0.00106348. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول OUTLAW بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0.00114807، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـOUTLAW على الإطلاق هو $ 0.02415954، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير OUTLAW -1.22% على مدار الساعة الماضية، +1.58% على مدار 24 ساعة، و -63.55% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

القيمة السوقية $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M إمداد دورة التداول 995.20M 995.20M 995.20M إجمالي العرض 995,199,151.884063 995,199,151.884063 995,199,151.884063

القيمة السوقية الحالية لـ OUTLAW Crypto Games هي $ 1.06M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ OUTLAW يبلغ 995.20M، مع إجمالي عرض 995199151.884063. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.06M.