سعر OUTLAW اليوم

السعر المباشر لمشروع OUTLAW (OUTLAW) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.25% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OUTLAW الحالي إلى USD هو $ 0 لكل OUTLAW.

يحتل OUTLAW حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,517.8، مع عرض متداول قدره 949.48M OUTLAW. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OUTLAW بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك OUTLAW بمقدار +0.28% خلال الساعة الماضية و-21.68% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق OUTLAW (OUTLAW)

القيمة السوقية $ 10.52K$ 10.52K $ 10.52K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.08K$ 11.08K $ 11.08K إمداد دورة التداول 949.48M 949.48M 949.48M إجمالي العرض 949,481,762.893539 949,481,762.893539 949,481,762.893539

القيمة السوقية الحالية لـ OUTLAW هي $ 10.52K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ OUTLAW يبلغ 949.48M، مع إجمالي عرض 949481762.893539. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.08K.