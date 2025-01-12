سعر Outerscope (OUTER)
سعر Outerscope (OUTER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 28.65K. يتم تحديث سعر OUTER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Outerscope الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 938.90
- تغيير سعر Outerscope خلال اليوم هو -0.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 799.68M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر OUTER مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر OUTER.
خلال اليوم، كان سعر Outerscope مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Outerscope مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Outerscope مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Outerscope مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.29%
|30 يوم
|$ 0
|-95.73%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Outerscope: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.20%
-0.29%
-35.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Outerscope Records pioneers the future of entertainment at the intersection of AI and music. We're building the next wave of global superstars who will dominate charts and transform culture—indistinguishable from the biggest names in music today. Further, Outerscope will focus on leveraging AI to craft unique user experiences catered to each listener's unique tastes and moods, creating a personal soundtrack in ways that weren't possible before. Our mission: to redefine how music is created, discovered, and experienced in the digital age.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 OUTER إلى AUD
A$--
|1 OUTER إلى GBP
￡--
|1 OUTER إلى EUR
€--
|1 OUTER إلى USD
$--
|1 OUTER إلى MYR
RM--
|1 OUTER إلى TRY
₺--
|1 OUTER إلى JPY
¥--
|1 OUTER إلى RUB
₽--
|1 OUTER إلى INR
₹--
|1 OUTER إلى IDR
Rp--
|1 OUTER إلى PHP
₱--
|1 OUTER إلى EGP
￡E.--
|1 OUTER إلى BRL
R$--
|1 OUTER إلى CAD
C$--
|1 OUTER إلى BDT
৳--
|1 OUTER إلى NGN
₦--
|1 OUTER إلى UAH
₴--
|1 OUTER إلى VES
Bs--
|1 OUTER إلى PKR
Rs--
|1 OUTER إلى KZT
₸--
|1 OUTER إلى THB
฿--
|1 OUTER إلى TWD
NT$--
|1 OUTER إلى CHF
Fr--
|1 OUTER إلى HKD
HK$--
|1 OUTER إلى MAD
.د.م--