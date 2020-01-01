توكنوميكس Out of body experience (OOBE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Out of body experience (OOBE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Out of body experience (OOBE) The OOBE Protocol SDK is a powerful and flexible framework for building and managing AI agents on the Solana blockchain. It offers advanced features such as long-term conversational memory, parallel function execution, intelligent tool selection, and robust message history tracking via MongoDB or Redis. Designed as the core infrastructure for Solana-native AI development, it seamlessly integrates AI capabilities with decentralized technologies—efficient, scalable, and future-ready. الموقع الرسمي: https://www.oobe.me/ اشتر OOBE الآن!

توكنوميكس Out of body experience (OOBE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Out of body experience (OOBE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 661.25K $ 661.25K $ 661.25K إجمالي العرض: $ 963.76M $ 963.76M $ 963.76M العرض المتداول: $ 963.76M $ 963.76M $ 963.76M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 661.25K $ 661.25K $ 661.25K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00289523 $ 0.00289523 $ 0.00289523 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00068612 $ 0.00068612 $ 0.00068612 معرفة المزيد عن سعر Out of body experience (OOBE)

توكنوميكس Out of body experience (OOBE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Out of body experience (OOBE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OOBE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OOBE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OOBE، استكشف السعر المباشر لتوكن OOBE!

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