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سعر Out of body experience (OOBE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 406.88K . يتم تحديث سعر OOBE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Out of body experience الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Out of body experience خلال اليوم هو +6.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 963.76M

أداء سعر Out of body experience (OOBE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Out of body experience مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Out of body experience مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Out of body experience مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Out of body experience مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +6.60% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Out of body experience (OOBE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Out of body experience: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +3.06% تغير السعر (1يوم) +6.60% تغير السعر (7 أيام) -0.08%

معلومات سوق Out of body experience (OOBE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: