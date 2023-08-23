سعر OTX EXCHANGE (OTX)
سعر OTX EXCHANGE (OTX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OTX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OTX EXCHANGE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.21
- تغيير سعر OTX EXCHANGE خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر OTX EXCHANGE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OTX EXCHANGE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OTX EXCHANGE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OTX EXCHANGE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-4.46%
|60 يوم
|$ 0
|-26.36%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OTX EXCHANGE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+2.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Launched on 23/08/2023 by a team based in the United Kingdom, the project is a layer 1 centralized exchange improving the infrastructure of Ethereum using Proof of Stake. The mission is to enable faster transaction settlement and incentivize activities through staking and affiliate commission programs.
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