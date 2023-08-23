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سعر OTX EXCHANGE (OTX) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر OTX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OTX EXCHANGE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.21 - تغيير سعر OTX EXCHANGE خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر OTX EXCHANGE (OTX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OTX EXCHANGE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OTX EXCHANGE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OTX EXCHANGE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OTX EXCHANGE مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -4.46% 60 يوم $ 0 -26.36% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر OTX EXCHANGE (OTX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OTX EXCHANGE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 2.13$ 2.13 $ 2.13 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +2.46%

معلومات سوق OTX EXCHANGE (OTX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: