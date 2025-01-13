احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر $OTTY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر $OTTY.

سعر Otty the Otter ($OTTY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر $OTTY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Otty the Otter الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 138.82 - تغيير سعر Otty the Otter خلال اليوم هو -1.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Otty the Otter ($OTTY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Otty the Otter مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Otty the Otter مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Otty the Otter مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Otty the Otter مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.67% 30 يوم $ 0 -22.95% 60 يوم $ 0 -37.50% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Otty the Otter ($OTTY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Otty the Otter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.65% تغير السعر (1يوم) -1.67% تغير السعر (7 أيام) -15.45%

معلومات سوق Otty the Otter ($OTTY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: