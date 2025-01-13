سعر Otton (OTN)
سعر Otton (OTN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OTN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Otton الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.31
- تغيير سعر Otton خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Otton مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Otton مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Otton مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Otton مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-19.64%
|60 يوم
|$ 0
|-4.65%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Otton: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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--
-9.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
In the enchanting realm of the TON network, there lives a legendary figure known as Otton the Emperor. With his adventurous spirit and boundless creativity, Otton embarks on a noble quest to unite the scattered lands and create a prosperous empire.
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