سعر Ottochain (OTTO)
سعر Ottochain (OTTO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OTTO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ottochain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 168.13
- تغيير سعر Ottochain خلال اليوم هو -1.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Ottochain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ottochain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ottochain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ottochain مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.97%
|30 يوم
|$ 0
|-39.13%
|60 يوم
|$ 0
|-39.96%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ottochain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.30%
-1.97%
-17.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Decentralisation has been the guiding principle of the blockchain revolution, empowering individuals and communities to take control of their digital assets and participate in a more inclusive financial system. At Ottochain, we take this vision to the next level by fostering interoperability, security, and community-driven governance.
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