سعر otti (OTTI)
سعر otti (OTTI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.67K. يتم تحديث سعر OTTI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق otti الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.64
- تغيير سعر otti خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر otti مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر otti مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر otti مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر otti مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-13.19%
|60 يوم
|$ 0
|-1.84%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر otti: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+0.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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