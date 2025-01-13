سعر OTIAINU (OTIAINU)
سعر OTIAINU (OTIAINU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OTIAINU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OTIAINU الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.55
- تغيير سعر OTIAINU خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر OTIAINU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OTIAINU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OTIAINU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OTIAINU مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-18.92%
|60 يوم
|$ 0
|-15.23%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OTIAINU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-9.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OTIAINU is an innovative token for an intellectual multiplayer game that offers both learning and earning opportunities. The game generates regular income, which is distributed among token holders, creating a rewarding experience for all participants. Game will be for all ages, it will have single player and multi player modes, initially it will be launched with English language support but languages will be added after. It's not pay 2 win or gambling style.
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