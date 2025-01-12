سعر OTIA (OTIA)
سعر OTIA (OTIA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 29.72K. يتم تحديث سعر OTIA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OTIA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 71.00
- تغيير سعر OTIA خلال اليوم هو -0.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 825.26M
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خلال اليوم، كان سعر OTIA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OTIA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OTIA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OTIA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.10%
|30 يوم
|$ 0
|-21.23%
|60 يوم
|$ 0
|-38.50%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OTIA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.34%
-0.10%
-14.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The cutting-edge RWA token designed to revolutionize business operations. Backed by a transparent and highly skilled team, OTIA operates out of our headquarters in Georgia as a legal, taxpaying entity. Our innovative AI tools seamlessly integrate advanced technology, driving efficiency and transformation in the business world. Join us in shaping the future with OTIA!
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