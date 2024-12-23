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سعر OST (OST) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 145.54K . يتم تحديث سعر OST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OST الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 93.22 - تغيير سعر OST خلال اليوم هو -2.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 691.52M

أداء سعر OST (OST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OST مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OST مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OST مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OST مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.24% 30 يوم $ 0 +7.25% 60 يوم $ 0 +19.03% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر OST (OST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OST: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.31$ 1.31 $ 1.31 تغير السعر (1 ساعة) -4.33% تغير السعر (1يوم) -2.24% تغير السعر (7 أيام) -4.53%

معلومات سوق OST (OST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: