توكنوميكس Osmosis allUSDT (USDT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Osmosis allUSDT (USDT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Osmosis allUSDT (USDT) Multiple Tether USD variants on Osmosis comprise the liquidity backing of a tokenized transmuter pool to create an alloy of USDT. الموقع الرسمي: https://app.osmosis.zone/ اشتر USDT الآن!

توكنوميكس Osmosis allUSDT (USDT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Osmosis allUSDT (USDT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 896.90K $ 896.90K $ 896.90K إجمالي العرض: $ 896.88K $ 896.88K $ 896.88K العرض المتداول: $ 896.88K $ 896.88K $ 896.88K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 896.90K $ 896.90K $ 896.90K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.096 $ 1.096 $ 1.096 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.879927 $ 0.879927 $ 0.879927 السعر الحالي: $ 0.99995 $ 0.99995 $ 0.99995 معرفة المزيد عن سعر Osmosis allUSDT (USDT)

توكنوميكس Osmosis allUSDT (USDT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Osmosis allUSDT (USDT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن USDT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن USDT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس USDT، استكشف السعر المباشر لتوكن USDT!

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