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سعر Osmosis allUSDT (USDT) المباشر لليوم هو USD 1.001 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.75M . يتم تحديث سعر USDT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Osmosis allUSDT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 98.52K - تغيير سعر Osmosis allUSDT خلال اليوم هو +0.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.75M

أداء سعر Osmosis allUSDT (USDT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Osmosis allUSDT مقابل USD هو $ +0.00272376 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Osmosis allUSDT مقابل USD هو $ +0.0006264258 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Osmosis allUSDT مقابل USD هو $ +0.0028406378 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Osmosis allUSDT مقابل USD هو $ +0.0001593006669477 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00272376 +0.27% 30 يوم $ +0.0006264258 +0.06% 60 يوم $ +0.0028406378 +0.28% 90 يوم $ +0.0001593006669477 +0.02%

تحليل سعر Osmosis allUSDT (USDT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Osmosis allUSDT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.991921$ 0.991921 $ 0.991921 24 ساعة مرتفع $ 1.031$ 1.031 $ 1.031 عالية طوال الوقت $ 1.096$ 1.096 $ 1.096 تغير السعر (1 ساعة) +0.16% تغير السعر (1يوم) +0.27% تغير السعر (7 أيام) -0.14%

معلومات سوق Osmosis allUSDT (USDT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: