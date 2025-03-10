سعر Osmosis allUSDT (USDT)
سعر Osmosis allUSDT (USDT) المباشر لليوم هو USD 1.001. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.75M. يتم تحديث سعر USDT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Osmosis allUSDT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 98.52K
- تغيير سعر Osmosis allUSDT خلال اليوم هو +0.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.75M
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خلال اليوم، كان سعر Osmosis allUSDT مقابل USD هو $ +0.00272376 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Osmosis allUSDT مقابل USD هو $ +0.0006264258 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Osmosis allUSDT مقابل USD هو $ +0.0028406378 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Osmosis allUSDT مقابل USD هو $ +0.0001593006669477 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00272376
|+0.27%
|30 يوم
|$ +0.0006264258
|+0.06%
|60 يوم
|$ +0.0028406378
|+0.28%
|90 يوم
|$ +0.0001593006669477
|+0.02%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Osmosis allUSDT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.16%
+0.27%
-0.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Multiple Tether USD variants on Osmosis comprise the liquidity backing of a tokenized transmuter pool to create an alloy of USDT.
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