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سعر Osmium (OSMI) المباشر لليوم هو USD 1.17 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 273.04K . يتم تحديث سعر OSMI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Osmium الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.33K - تغيير سعر Osmium خلال اليوم هو +9.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 232.60K

أداء سعر Osmium (OSMI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Osmium مقابل USD هو $ +0.097759 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Osmium مقابل USD هو $ -0.3416486580 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Osmium مقابل USD هو $ -0.4745629980 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Osmium مقابل USD هو $ -1.310894583965305 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.097759 +9.09% 30 يوم $ -0.3416486580 -29.20% 60 يوم $ -0.4745629980 -40.56% 90 يوم $ -1.310894583965305 -52.83%

تحليل سعر Osmium (OSMI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Osmium: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.075$ 1.075 $ 1.075 24 ساعة مرتفع $ 1.37$ 1.37 $ 1.37 عالية طوال الوقت $ 31.36$ 31.36 $ 31.36 تغير السعر (1 ساعة) -3.48% تغير السعر (1يوم) +9.09% تغير السعر (7 أيام) -24.11%

معلومات سوق Osmium (OSMI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: