سعر Osmium (OSMI)
سعر Osmium (OSMI) المباشر لليوم هو USD 1.17. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 273.04K. يتم تحديث سعر OSMI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Osmium الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.33K
- تغيير سعر Osmium خلال اليوم هو +9.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 232.60K
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خلال اليوم، كان سعر Osmium مقابل USD هو $ +0.097759 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Osmium مقابل USD هو $ -0.3416486580 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Osmium مقابل USD هو $ -0.4745629980 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Osmium مقابل USD هو $ -1.310894583965305 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.097759
|+9.09%
|30 يوم
|$ -0.3416486580
|-29.20%
|60 يوم
|$ -0.4745629980
|-40.56%
|90 يوم
|$ -1.310894583965305
|-52.83%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Osmium: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.48%
+9.09%
-24.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Osmium is developing innovative open-source software that can be used in almost any blockchain project. The development is self-funded and managed through a decentralised governance system. Osmium's goal is to increase the value of our ecosystem over time, as our solutions gain wide-spread use.
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