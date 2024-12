ما هو Osmium ( OSMI )

Osmium is developing innovative open-source software that can be used in almost any blockchain project. The development is self-funded and managed through a decentralised governance system. Osmium's goal is to increase the value of our ecosystem over time, as our solutions gain wide-spread use.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!