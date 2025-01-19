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سعر Osiris (OSIRI) المباشر لليوم هو USD 0.01447895 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.37M . يتم تحديث سعر OSIRI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Osiris الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.41K - تغيير سعر Osiris خلال اليوم هو -27.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 94.83M

أداء سعر Osiris (OSIRI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Osiris مقابل USD هو $ -0.00552248385539293 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Osiris مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Osiris مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Osiris مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00552248385539293 -27.61% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Osiris (OSIRI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Osiris: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01033421$ 0.01033421 $ 0.01033421 24 ساعة مرتفع $ 0.02021899$ 0.02021899 $ 0.02021899 عالية طوال الوقت $ 0.03144684$ 0.03144684 $ 0.03144684 تغير السعر (1 ساعة) +0.15% تغير السعر (1يوم) -27.61% تغير السعر (7 أيام) -36.40%

معلومات سوق Osiris (OSIRI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: