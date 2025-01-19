سعر Osiris (OSIRI)
سعر Osiris (OSIRI) المباشر لليوم هو USD 0.01447895. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.37M. يتم تحديث سعر OSIRI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Osiris الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.41K
- تغيير سعر Osiris خلال اليوم هو -27.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 94.83M
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خلال اليوم، كان سعر Osiris مقابل USD هو $ -0.00552248385539293 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Osiris مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Osiris مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Osiris مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00552248385539293
|-27.61%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Osiris: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.15%
-27.61%
-36.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OSIRI is part of an all-in-one ecosystem focused on creating and managing AI agents on the Sui blockchain. It serves as a foundational utility token within the Resurrect.fun platform, enabling users to launch AI agent projects, receive free airdrops, and seamlessly interact with the Sui-based AI ecosystem. The project aims to lower the barrier to entry for AI agent development, allowing both experienced and novice developers to create and customize AI agents with just a few clicks.
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