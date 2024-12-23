احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر OCTO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر OCTO.

سعر Oscar The Octo (OCTO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 315.38K . يتم تحديث سعر OCTO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Oscar The Octo الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.17K - تغيير سعر Oscar The Octo خلال اليوم هو -3.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B

أداء سعر Oscar The Octo (OCTO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Oscar The Octo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Oscar The Octo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Oscar The Octo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Oscar The Octo مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.04% 30 يوم $ 0 -29.66% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Oscar The Octo (OCTO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Oscar The Octo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -3.86% تغير السعر (1يوم) -3.04% تغير السعر (7 أيام) -37.04%

معلومات سوق Oscar The Octo (OCTO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: