سعر Oscar The Octo (OCTO)
سعر Oscar The Octo (OCTO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 315.38K. يتم تحديث سعر OCTO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Oscar The Octo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.17K
- تغيير سعر Oscar The Octo خلال اليوم هو -3.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر Oscar The Octo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Oscar The Octo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Oscar The Octo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Oscar The Octo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.04%
|30 يوم
|$ 0
|-29.66%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Oscar The Octo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.86%
-3.04%
-37.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Oscar the Octo is a Sui-based project focused on turning Oscar into a beloved IP known for chill lofi. We're building a vibrant community through YouTube, where we're sharing original lofi beats and animations featuring Oscar. Our goal is to make Oscar a recognizable and cherished character across various platforms. We're committed to creating engaging content that resonates with our audience and fosters a sense of community.
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