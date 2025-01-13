سعر Orym (ORYM)
سعر Orym (ORYM) المباشر لليوم هو USD 0.00195853. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ORYM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Orym الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 130.99
- تغيير سعر Orym خلال اليوم هو -0.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Orym مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Orym مقابل USD هو $ -0.0005466848 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Orym مقابل USD هو $ -0.0007292784 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Orym مقابل USD هو $ -0.0009244386823692077 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.86%
|30 يوم
|$ -0.0005466848
|-27.91%
|60 يوم
|$ -0.0007292784
|-37.23%
|90 يوم
|$ -0.0009244386823692077
|-32.06%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Orym: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.42%
-0.86%
-18.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ORYM is a meme coin built on Solana chain.
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