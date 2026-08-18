سعر Orlix AI اليوم

السعر المباشر لمشروع Orlix AI (ORLIX) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.31% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ORLIX الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ORLIX.

يحتل Orlix AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 29,711، مع عرض متداول قدره 100.00B ORLIX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ORLIX بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ORLIX بمقدار +0.25% خلال الساعة الماضية و-4.92% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Orlix AI (ORLIX)

القيمة السوقية $ 29.71K$ 29.71K $ 29.71K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 29.71K$ 29.71K $ 29.71K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ Orlix AI هي $ 29.71K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ORLIX يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 29.71K.