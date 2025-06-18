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سعر Orki USDK (USDK) المباشر لليوم هو USD 1.016 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر USDK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Orki USDK الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.40K - تغيير سعر Orki USDK خلال اليوم هو +0.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Orki USDK (USDK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Orki USDK مقابل USD هو $ +0.00916616 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Orki USDK مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Orki USDK مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Orki USDK مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00916616 +0.91% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Orki USDK (USDK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Orki USDK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.98626$ 0.98626 $ 0.98626 24 ساعة مرتفع $ 1.02$ 1.02 $ 1.02 عالية طوال الوقت $ 1.039$ 1.039 $ 1.039 تغير السعر (1 ساعة) +0.15% تغير السعر (1يوم) +0.91% تغير السعر (7 أيام) +1.13%

معلومات سوق Orki USDK (USDK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: