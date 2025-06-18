سعر Orki USDK (USDK)
سعر Orki USDK (USDK) المباشر لليوم هو USD 1.016. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر USDK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Orki USDK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.40K
- تغيير سعر Orki USDK خلال اليوم هو +0.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Orki USDK مقابل USD هو $ +0.00916616 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Orki USDK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Orki USDK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Orki USDK مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00916616
|+0.91%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Orki USDK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.15%
+0.91%
+1.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Orki Finance is a decentralized stablecoin protocol native to Swellchain, a restaking-focused Layer 2 built on the OP Superchain. The protocol is an exclusive fork of Liquity V2, enabling users to mint USDK—a USD-pegged stablecoin—by depositing yield-bearing collateral such as liquid staking tokens (LSTs) and liquid restaked tokens (LRTs). Orki Finance is designed to provide capital efficiency, risk diversification, and seamless integration with the broader Superchain ecosystem, offering users a permissionless and non-custodial way to access stable liquidity while retaining exposure to staking rewards.
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