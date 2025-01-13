سعر Orkan (ORK)
سعر Orkan (ORK) المباشر لليوم هو USD 0.107439. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ORK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Orkan الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 156.99
- تغيير سعر Orkan خلال اليوم هو -2.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Orkan مقابل USD هو $ -0.0025958193995771 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Orkan مقابل USD هو $ -0.0716710420 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Orkan مقابل USD هو $ -0.0554001038 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Orkan مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0025958193995771
|-2.35%
|30 يوم
|$ -0.0716710420
|-66.70%
|60 يوم
|$ -0.0554001038
|-51.56%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Orkan: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.02%
-2.35%
-27.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Orkan ($ORK) is a meta-governance protocol that aims to bootstrap liquidity flow on the Fantom Opera Blockchain. Bond issuance will be used to acquire governance tokens from the projects that employ liquidity gauges and locking mechanisms as exchange incentives. By using a portion of the voting power accrued by the Orkan, the protocol will enable deep liquidity and usage of wrapped BTC assets within Fantom.
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