سعر OrionPay (ORION)
سعر OrionPay (ORION) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 87.37K. يتم تحديث سعر ORION مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OrionPay الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 293.87K
- تغيير سعر OrionPay خلال اليوم هو +79.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر OrionPay مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OrionPay مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OrionPay مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OrionPay مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+79.55%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OrionPay: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-12.76%
+79.55%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$ORION Provides virtual cards that prioritize privacy, efficiency, and adaptability for transactions. No KYC requirements. Deposit with ETH,SOL,BNB and more. Introducing ORION the innovative solution revolutionizing digital transactions with its cutting-edge virtual cards. ORION sets itself apart by prioritizing privacy, efficiency, and adaptability, making it a game-changer in the realm of financial technology.
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