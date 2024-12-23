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سعر Orion Money (ORION) المباشر لليوم هو USD 0.00118267 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 112.38K . يتم تحديث سعر ORION مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Orion Money الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.28K - تغيير سعر Orion Money خلال اليوم هو -1.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 95.03M

أداء سعر Orion Money (ORION) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Orion Money مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Orion Money مقابل USD هو $ +0.0000182522 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Orion Money مقابل USD هو $ +0.0001291151 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Orion Money مقابل USD هو $ +0.0001566053327041136 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.43% 30 يوم $ +0.0000182522 +1.54% 60 يوم $ +0.0001291151 +10.92% 90 يوم $ +0.0001566053327041136 +15.26%

تحليل سعر Orion Money (ORION)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Orion Money: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00115775$ 0.00115775 $ 0.00115775 24 ساعة مرتفع $ 0.00124503$ 0.00124503 $ 0.00124503 عالية طوال الوقت $ 2.36$ 2.36 $ 2.36 تغير السعر (1 ساعة) +0.60% تغير السعر (1يوم) -1.43% تغير السعر (7 أيام) -8.16%

معلومات سوق Orion Money (ORION)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: