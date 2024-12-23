سعر Orion Money (ORION)
سعر Orion Money (ORION) المباشر لليوم هو USD 0.00118267. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 112.38K. يتم تحديث سعر ORION مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Orion Money الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.28K
- تغيير سعر Orion Money خلال اليوم هو -1.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 95.03M
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خلال اليوم، كان سعر Orion Money مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Orion Money مقابل USD هو $ +0.0000182522 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Orion Money مقابل USD هو $ +0.0001291151 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Orion Money مقابل USD هو $ +0.0001566053327041136 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.43%
|30 يوم
|$ +0.0000182522
|+1.54%
|60 يوم
|$ +0.0001291151
|+10.92%
|90 يوم
|$ +0.0001566053327041136
|+15.26%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Orion Money: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.60%
-1.43%
-8.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Orion Money’s vision is to become a cross-chain stablecoin bank providing seamless and frictionless stablecoin saving, lending, and spending. Within the Orion Money stablecoin bank, we have three main products planned — Orion Saver, Orion Yield and Insurance, and Orion Pay. We are extremely excited to introduce our first product, Orion Saver. Orion Saver is a cross-chain savings dApp that will provide one of the highest and most stable yields for your stablecoins, regardless of which blockchain you are on. Our next product, Orion Yield and Insurance, will provide additional high-yield and insured products, bringing even more value to Orion stakers and the Orion Money depositors. As a cross-chain stablecoin bank, Orion Money will also create avenues and gateways for users to freely spend their stablecoins. This would be made possible through Orion Pay, a cross-chain payments dApp that will integrate with fiat on-off ramp solutions and allow several avenues for users to spend their stablecoins.
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