توكنوميكس Original Gangsters ($OG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Original Gangsters ($OG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Original Gangsters ($OG) $OG is a tribute to the pioneers of Solana—the original believers who helped shape the ecosystem into what it is today. More than just a meme,The $OG represents the history, the community, and the innovation, ensuring that Solana’s legacy remains alive while paving the way for the future. It is a cultural movement that embodies the resilience, vision, and spirit of the blockchain’s earliest adopters. الموقع الرسمي: https://solanasog.com/ اشتر $OG الآن!

توكنوميكس Original Gangsters ($OG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Original Gangsters ($OG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 36.52K $ 36.52K $ 36.52K إجمالي العرض: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M العرض المتداول: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 36.52K $ 36.52K $ 36.52K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00152896 $ 0.00152896 $ 0.00152896 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Original Gangsters ($OG)

توكنوميكس Original Gangsters ($OG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Original Gangsters ($OG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $OG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $OG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $OG، استكشف السعر المباشر لتوكن $OG!

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