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سعر Original Gangsters ($OG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 307.90K . يتم تحديث سعر $OG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Original Gangsters الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Original Gangsters خلال اليوم هو -1.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M

أداء سعر Original Gangsters ($OG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Original Gangsters مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Original Gangsters مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Original Gangsters مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Original Gangsters مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.41% 30 يوم $ 0 -77.84% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Original Gangsters ($OG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Original Gangsters: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00152896$ 0.00152896 $ 0.00152896 تغير السعر (1 ساعة) -0.09% تغير السعر (1يوم) -1.41% تغير السعر (7 أيام) -46.76%

معلومات سوق Original Gangsters ($OG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: