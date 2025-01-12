سعر Origin3D (O3D)
سعر Origin3D (O3D) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 191.74K. يتم تحديث سعر O3D مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Origin3D الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.03K
- تغيير سعر Origin3D خلال اليوم هو +4.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Origin3D مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Origin3D مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Origin3D مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Origin3D مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.03%
|30 يوم
|$ 0
|-17.40%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Origin3D: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.12%
+4.03%
+146.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Origin3D is revolutionizing digital creativity and GPU resource management on the Ethereum blockchain. Our platform leverages cutting-edge AI technology to generate stunning 2D/3D images, immersive videos, and interactive visual content—all with unmatched efficiency and scalability.Origin3d Studio is your go-to solution for crafting and perfecting 3D assets with the power of AI. Designed to simplify complex workflows, the Studio empowers creators to bring their ideas to life with precision and ease.
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