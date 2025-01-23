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سعر Origin Staked S (OS)

USD

مخطط سعر Origin Staked S (OS) المباشر

$0.591725
$0.591725$0.591725
-5.90%(1D)

سعر Origin Staked S (OS) لليوم

سعر Origin Staked S (OS) المباشر لليوم هو USD 0.591725. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 457.74K. يتم تحديث سعر OS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Origin Staked S الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.34K
- تغيير سعر Origin Staked S خلال اليوم هو -5.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 773.57K

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أداء سعر Origin Staked S (OS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Origin Staked S مقابل USD هو $ -0.0373483645940436 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Origin Staked S مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Origin Staked S مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Origin Staked S مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0373483645940436-5.93%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Origin Staked S (OS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Origin Staked S: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.585383
$ 0.585383$ 0.585383

$ 0.652551
$ 0.652551$ 0.652551

$ 0.652551
$ 0.652551$ 0.652551

-0.31%

-5.93%

--

معلومات سوق Origin Staked S (OS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 457.74K
$ 457.74K$ 457.74K

$ 19.34K
$ 19.34K$ 19.34K

773.57K
773.57K 773.57K

ما هو Origin Staked S ( OS )

Origin Sonic (OS) is a pure LST fully backed by reserves of S. Origin Sonic's meticulous design and strong peg make it an ideal building block for rewarding yield strategies across DeFi. Thanks to rebasing, Origin Sonic's holders earn yield directly in their wallets while retaining full capital control. Origin Sonic is available across the largest DEXs on Sonic chain. Developed by the professionals at Origin Protocol.

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المصدر Origin Staked S (OS)

مستند تقني
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