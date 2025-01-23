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سعر Origin Staked S (OS) المباشر لليوم هو USD 0.591725 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 457.74K . يتم تحديث سعر OS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Origin Staked S الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.34K - تغيير سعر Origin Staked S خلال اليوم هو -5.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 773.57K

أداء سعر Origin Staked S (OS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Origin Staked S مقابل USD هو $ -0.0373483645940436 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Origin Staked S مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Origin Staked S مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Origin Staked S مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0373483645940436 -5.93% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Origin Staked S (OS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Origin Staked S: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.585383$ 0.585383 $ 0.585383 24 ساعة مرتفع $ 0.652551$ 0.652551 $ 0.652551 عالية طوال الوقت $ 0.652551$ 0.652551 $ 0.652551 تغير السعر (1 ساعة) -0.31% تغير السعر (1يوم) -5.93% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Origin Staked S (OS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: