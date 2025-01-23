سعر Origin Staked S (OS)
سعر Origin Staked S (OS) المباشر لليوم هو USD 0.591725. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 457.74K. يتم تحديث سعر OS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Origin Staked S الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.34K
- تغيير سعر Origin Staked S خلال اليوم هو -5.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 773.57K
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خلال اليوم، كان سعر Origin Staked S مقابل USD هو $ -0.0373483645940436 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Origin Staked S مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Origin Staked S مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Origin Staked S مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0373483645940436
|-5.93%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Origin Staked S: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.31%
-5.93%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Origin Sonic (OS) is a pure LST fully backed by reserves of S. Origin Sonic's meticulous design and strong peg make it an ideal building block for rewarding yield strategies across DeFi. Thanks to rebasing, Origin Sonic's holders earn yield directly in their wallets while retaining full capital control. Origin Sonic is available across the largest DEXs on Sonic chain. Developed by the professionals at Origin Protocol.
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