سعر Origin LGNS (LGNS)
سعر Origin LGNS (LGNS) المباشر لليوم هو USD 16.47. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LGNS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Origin LGNS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.14M
- تغيير سعر Origin LGNS خلال اليوم هو +1.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Origin LGNS مقابل USD هو $ +0.221656 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Origin LGNS مقابل USD هو $ +7.0629964470 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Origin LGNS مقابل USD هو $ +1.1477070090 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Origin LGNS مقابل USD هو $ -7.867704569000493 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.221656
|+1.36%
|30 يوم
|$ +7.0629964470
|+42.88%
|60 يوم
|$ +1.1477070090
|+6.97%
|90 يوم
|$ -7.867704569000493
|-32.32%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Origin LGNS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.34%
+1.36%
-14.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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