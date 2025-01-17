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سعر Origin LGNS (LGNS) المباشر لليوم هو USD 16.47 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LGNS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Origin LGNS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.14M - تغيير سعر Origin LGNS خلال اليوم هو +1.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Origin LGNS (LGNS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Origin LGNS مقابل USD هو $ +0.221656 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Origin LGNS مقابل USD هو $ +7.0629964470 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Origin LGNS مقابل USD هو $ +1.1477070090 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Origin LGNS مقابل USD هو $ -7.867704569000493 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.221656 +1.36% 30 يوم $ +7.0629964470 +42.88% 60 يوم $ +1.1477070090 +6.97% 90 يوم $ -7.867704569000493 -32.32%

تحليل سعر Origin LGNS (LGNS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Origin LGNS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 16.09$ 16.09 $ 16.09 24 ساعة مرتفع $ 16.75$ 16.75 $ 16.75 عالية طوال الوقت $ 84.63$ 84.63 $ 84.63 تغير السعر (1 ساعة) -0.34% تغير السعر (1يوم) +1.36% تغير السعر (7 أيام) -14.11%

معلومات سوق Origin LGNS (LGNS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: