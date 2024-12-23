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سعر Origin DeFi Governance (OGV) المباشر لليوم هو USD 0.01289791 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.26M . يتم تحديث سعر OGV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Origin DeFi Governance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.69 - تغيير سعر Origin DeFi Governance خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 407.19M

أداء سعر Origin DeFi Governance (OGV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Origin DeFi Governance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Origin DeFi Governance مقابل USD هو $ +0.0023956977 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Origin DeFi Governance مقابل USD هو $ +0.0073690544 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Origin DeFi Governance مقابل USD هو $ +0.00425619497276313 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0023956977 +18.57% 60 يوم $ +0.0073690544 +57.13% 90 يوم $ +0.00425619497276313 +49.25%

تحليل سعر Origin DeFi Governance (OGV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Origin DeFi Governance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.03347699$ 0.03347699 $ 0.03347699 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Origin DeFi Governance (OGV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: