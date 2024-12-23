سعر Origin DeFi Governance (OGV)
سعر Origin DeFi Governance (OGV) المباشر لليوم هو USD 0.01289791. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.26M. يتم تحديث سعر OGV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Origin DeFi Governance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.69
- تغيير سعر Origin DeFi Governance خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 407.19M
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خلال اليوم، كان سعر Origin DeFi Governance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Origin DeFi Governance مقابل USD هو $ +0.0023956977 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Origin DeFi Governance مقابل USD هو $ +0.0073690544 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Origin DeFi Governance مقابل USD هو $ +0.00425619497276313 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0023956977
|+18.57%
|60 يوم
|$ +0.0073690544
|+57.13%
|90 يوم
|$ +0.00425619497276313
|+49.25%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Origin DeFi Governance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Origin DeFi Governance is the governance and value accrual token for the Origin Dollar (OUSD). Origin Dollar is the first stablecoin that earns a yield while it's still in your wallet. Built by the team at Origin Protocol.
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