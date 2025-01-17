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سعر Origent Ai (ORI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 57.52K . يتم تحديث سعر ORI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Origent Ai الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.74K - تغيير سعر Origent Ai خلال اليوم هو +6.53% - لديه عرض متداول بقيمة USD 98.00M

أداء سعر Origent Ai (ORI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Origent Ai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Origent Ai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Origent Ai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Origent Ai مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +6.53% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Origent Ai (ORI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Origent Ai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00800536$ 0.00800536 $ 0.00800536 تغير السعر (1 ساعة) +1.84% تغير السعر (1يوم) +6.53% تغير السعر (7 أيام) -87.94%

معلومات سوق Origent Ai (ORI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: