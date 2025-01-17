سعر Origent Ai (ORI)
سعر Origent Ai (ORI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 57.52K. يتم تحديث سعر ORI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Origent Ai الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.74K
- تغيير سعر Origent Ai خلال اليوم هو +6.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 98.00M
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خلال اليوم، كان سعر Origent Ai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Origent Ai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Origent Ai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Origent Ai مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.53%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Origent Ai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.84%
+6.53%
-87.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
At OrigentAi, we facilitate a decentralized network of autonomous AI agents that possess the capabilities to perform complex tasks and make independent decisions. This innovative platform is designed to power substantial innovation and create significant value without the need for direct human intervention. By leveraging advanced AI and blockchain technologies, OrigentAi ensures a transformative approach to automation, promoting efficiency and adaptability across various industries.
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