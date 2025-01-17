سعر OreoSwap (OREO)
سعر OreoSwap (OREO) المباشر لليوم هو USD 0.00575287. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OREO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OreoSwap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 80.81
- تغيير سعر OreoSwap خلال اليوم هو +0.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر OreoSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OreoSwap مقابل USD هو $ -0.0005403636 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OreoSwap مقابل USD هو $ -0.0001948146 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OreoSwap مقابل USD هو $ +0.000419963342521347 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.54%
|30 يوم
|$ -0.0005403636
|-9.39%
|60 يوم
|$ -0.0001948146
|-3.38%
|90 يوم
|$ +0.000419963342521347
|+7.87%
اكتشف أحدث تحليلات سعر OreoSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
+0.54%
+1.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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